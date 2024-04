Si stacca l’intonaco all’ex Astor, transennati 30 metri di via Maragliano

Firenze, 16 aprile 2024 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per un distacco di intonaco all’ex hotel Astor, l’edificio di via Maragliano a Firenze tristemente noto per essere stato teatro della scomparsa della piccola Kata.

Stamani intorno alle 8,40 i vigili del fuoco sono intervenuti con un'autoscala per la rimozione delle parti pericolanti e per meglio verificare lo stato dei luoghi al termine del quale è stato necessario effettuare la transennatura di circa 30 metri della pubblica via. Sul posto anche la polizia municipale.