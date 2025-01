Si rinnova l’amicizia col popolo Saharawi

Sabato il Comune di Impruneta insieme alle altre amministrazioni del Chianti rinnoverà il suo patto di amicizia con il popolo Saharawi. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comitato Selma 2.0, si terrà alle 17 con la partecipazione di Abdalahi Bucheiba, rappresentante Saharawi in Toscana, e Nadia Conti, presidente della Rete Saharawi. Alla "Cena sui tappeti" in programma alle 19,30 verranno raccolti fondi da devolvere direttamente alle famiglie Saharawi durante il viaggio in programma di quest’anno. La loro condizione di esuli del deserto è raccontata anche in una mostra fotografica in corso ai Loggiati del Pellegrino con immagini di Renato Ferrantini: rappresenta la vita nei campi portando l’attenzione sulle loro speranze e difficoltà quotidiane.