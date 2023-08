Si incendia il motore del minivan Fiamme domate dai vigili del fuoco Danneggiata un’auto in sosta

Fiamme, fumo e paura poco dopo le otto di ieri mattina in piazza della Libertà per l’incendio che ha distrutto un minivan. Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Tuttavia, l’incendio ha interessato e danneggiato un’altra auto che si trovava in sosta vicino al mezzo che, per cause ancora da accertare, si è incendiato al motore.

Ripercussioni anche sulla viabilità durante l’intervento, a cui hannopartecipato anche polizia municipale e agenti delle volanti.