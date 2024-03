Si è spento padre Nando. Era il faro di Montesenario e l’anima dell’Eremo

VAGLIA (Firenze)

Era il faro dell’Eremo di Montesenario. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al bene del prossimo, sia con l’ascolto che con la sdolidarietà concreta. Si terranno questa mattina alle 11 al convento di Montesenario i funerali di padre Ferdinando Perri, conosciuto più semplicemente come padre Nando, Priore della comunità del sacro Eremo di Montesenario. La notizia della morte del religioso, molto conosciuto in zona, ha destato partecipazione e cordoglio nella comunità di Vaglia.

Negli anni, padre Nando ha infatti organizzato molte iniziative culturali, che hanno contribuito a coinvolgere i cittadini del Mugello e della vicina Firenze nella vita della sua comunità e dell’ordine dei Servi di Maria. Animato da una grande fede, ha spesso ricostruito con orgoglio, a beneficio dei visitarori, la storia della fondazione dell’Eremo.

Lo ricorda con affetto e stima il sindaco di Vaglia, Leonardo Borchi, che afferma: "Se ne è andato un uomo ed un religioso di grande umanità, che ha fatto del bene alla nostra comunità. Perdo un amico sincero". Molti abitanti di Vaglia e della zona, ieri, hanno speso parole di riconoscenza per questa figura. Anche grazie a lui, la comunità di frati che risiede presso l’Eremo ha permesso lo svolgimento di tante belle iniziative, come le fiaccolate in occasione delle festività natalizie, o le veglie di preghiera. O ancora concerti di musica sacra, presentazioni di libri, e riflessioni religiose. Un religioso che rimarrà sicuramente nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.