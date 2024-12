Si dà alla fuga dopo il segnale d’Alt . L’agente lo rincorre sul monopattino. Arrestato per spaccio un 24enne

Sfugge a un controllo e viene inseguito da un poliziotto su un monopattino, 24enne poi arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: lungo il percorso di fuga recuperati 2 etti di hashish. È accaduto ieri nel centro storico. Il giovane, marocchino, secondo quanto ricostruito mentre viaggiava contromano sul monopattino è stato fermato dalle volanti impegnate in un servizio di controllo straordinario del territorio predisposto nella zona della stazione Santa Maria Novella. All’alt degli agenti il giovane ha abbandonato il monopattino per scappare a piedi. Un agente è saltato sul mezzo lasciato dal fuggitivo e si è lanciato sulle sue tracce lungo via Maso Finiguerra e via Montebello. L’inseguimento si è concluso in via del Curtatone, dove il 24enne è stato rintracciato