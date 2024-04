Si chiudono nelle lavatrici a gettoni. Ripresi nei video: 4 giovani nei guai

di Manuela Plastina

Uno scherzo, un gioco, una sfida da Tik Tok: sarà una di queste la motivazione che ha portato quattro ragazzi a introdursi nella lavanderia a gettoni di Grassina. Tre di loro si sono infilati nei cestelli delle macchine asciugatrici, hanno chiuso l’oblò e hanno messo la faccia sul vetro, mentre una ragazza gli scattava delle foto o riprendeva col cellulare. Ma sono stati visti e ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del negozio e la titolare ha divulgato l’immagine, coi volti dei ragazzi ben oscurati, per segnalare la pericolosità e sciocchezza del loro gesto. Si rivolge ai genitori di questi quattro ragazzi: "Vi avviso di ciò che combinano i vostri figli. Come potete vedere ci sono tre ragazzi dentro le asciugatrici e una che li riprende con il telefono. Il video che riprende quello che hanno fatto è lungo e il loro comportamento lascia a desiderare". E annuncia che porterà le immagini alle autorità. La solidarietà verso la titolare del negozio è ampia, sia per la mancanza di rispetto per il suo lavoro, i suoi macchinari, la sua proprietà, sia per l’incolumità degli stessi ragazzi: si sono chiusi dentro le asciugatrici, col rischio di rimanere incastrati o anche peggio. Ma c’è anche chi difende i ragazzi per un "gesto commentando sui social "la semplicità di una foto fantastica" fatta con un "gesto ingenuo e sano". Sano?