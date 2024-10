Si cercano collaboratori. Dodici posizioni disponibili

L’Università di Firenze ha indetto un concorso per 12 collaboratori diplomati, riservato a disabili. Le risorse saranno inquadrate nell’Area dei collaboratori del settore amministrativo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, per il supporto alle procedure contabili gestite dalle strutture di Ateneo. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 7 novembre 2024. Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado e l’appartenenza ad una delle categorie protette. La professionalità selezionata dovrà operare nell’ambito dei processi contabili, a supporto delle attività relative alle missioni istituzionali dell’Ateneo. Le domande potranno essere presentate attraverso il Portale inPA entro le ore 13 del 7 novembre.