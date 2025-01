Si amplia l’area sosta in via della Chiusa: ok al piano

Via libera della giunta al progetto definitivo per l’ampliamento del parcheggio a La Chiusa, lungo via della Chiusa, sulla Strada Provinciale 8, all’incrocio con via Davanzello. L’intervento, dal costo di circa 149mila euro, rientra nel più ampio quadro dei lavori della pista ciclabile capoluogo-Carraia, finanziati da Autostrade come oneri di compensazione legati alla terza corsia autostradale. Obiettivo dichiarato dell’ampliamento del parcheggio è quello di regolamentare la sosta nella zona, migliorando e rendendo più sicura la viabilità in una direttrice, fra l’altro, molto battuta. Il numero degli stalli di sosta, in particolare, passerà da 17 a 43 e l’accesso sarà spostato a fianco di via di Davanzello mantenendo quello attuale sulla provinciale come uscita. La finitura sarà con mattonelle autobloccanti. Il cronoprogramma dell’intervento reso noto prevede l’affidamento dei lavori entro aprile e il termine dei cantieri entro l’autunno di quest’anno.