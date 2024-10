Si alza il sipario con le gag e l’ironia dei Pinguini Theater

Il 18 ottobre il teatro Lumière inaugura la nuova stagione con la divertente commedia di Ray Cooney ’Se devi dire una bugia dilla grossa’, messa in scena dai ’Pinguini Theater’ (venerdì e sabato ore 20,45, domenica ore 16,45). "Una commedia brillante ricca di colpi di scena, gag, equivoci, trucchi, spaventi, il tutto ambientato in un albergo di lusso anni novanta", racconta il regista Pietro Vené. In scena un cast d’eccezione composto da Paolo Gualtierotti, Pietro Vené, Cristina Bacci, Bettina Bracciali, Ilaria Morandi, Vanessa Iacopini, Maria Rita Scibetta e Maurizio Del Buffa. ’Se devi dire una bugia dilla grossa’ è una commedia con un forte dinamismo in scena, nata per far ridere il pubblico, ma anche per stuzzicarlo a una riflessione sui vizi e le ipocrisie del nostro tempo e della società che ci circonda. Informazioni e prenotazioni: [email protected] o 055.3890214.

Maurizio Costanzo