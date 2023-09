Sì alle giostre del Fierone Ma solo per le famiglie

di Fabrizio Morviducci

Luna park a Scandicci, nuove regole. L’amministrazione comunale torna sulla sua decisione di non far montare le giostre durante i giorni della fiera. Così la tradizione sarà rispettata anche se con delle limitazioni. L’accordo con i giostrai è stato fatto dall’assessore al commercio, Andrea Franceschi, ieri mattina c’è stata l’assegnazione dei posti per quanto riguarda l’area delle giostre che sarà sempre lungo via 78° reggimento Lupi di Toscana.

"Il consiglio comunale – ha detto Franceschi – ci aveva dato l’indicazione di tentare ogni strada per mantenere il luna park in modo che fosse mantenuta la tradizione e che ci fossero attrazioni per famiglie. Grazie alle associazioni di categoria abbiamo rispettato le richieste del consiglio, mantenendo aperto il luna park. L’area attrazioni avrà una dozzina di giostre in meno, essenzialmente quelle per adolescenti e giovani adulti. Avremo così un parco giochi per famiglie, dove i bimbi accompagnati dai genitori potranno divertirsi senza problemi".

La trattativa coi gestori che protestavano per la decisione di chiudere il luna park durante la fiera, è così arrivata alla fine. Il compromesso permette ai giostrai comunque di poter lavorare, con le norme consuete (piano di sicurezza, security e altre iniziative necessarie per aprire) e al Comune di completare l’area fieristica. Vedremo se funzionerà; senza le giostre ‘da grandi’ quelle che lo scorso anno attirarono più di 2000 teen-agers, arrivati anche da Firenze e Campi Bisenzio per fare confusione, bere e scazzottarsi proprio nell’area delle giostre. La confusione fu tale e tanta che il sindaco firmò un’ordinanza di chiusura; a darne esecuzione furono gli agenti del comando di polizia municipale, guidati dal comandante Giuseppe Mastursi, insieme ai carabinieri della compagnia di Scandicci.

In questi mesi la pressione dei ragazzini ‘terribili’ su piazza della Resistenza non si è molto allentata, tanto che le forze dell’ordine sono state chiamate a intervenire per risse, spaccio e altre problematiche connesse a questa presenza. Per questo, anche con un Luna Park ridotto e per famiglie, l’attenzione non sarà bassa sull’area che potrebbe comunque diventare terreno di conquista di questi soggetti. Storicamente il luna park ha sempre trovato spazio nei giardini di via 78° Lupi di Toscana. E non sono mancate le proteste dei cittadini per le condizioni in cui questi giardini vengono lasciati alla fine. Anche questo è un tema che l’amministrazione non potrà non affrontare in futuro.