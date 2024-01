Sfratti, lite Dardano-Armentano

Nel giorno dell’ennesimo Renzi show a Firenze, ecco che a Palazzo Vecchio gli animi tra Pd e Iv si accendono sempre di più, con una lite in commissione Politiche sociali, presieduta da Mimma Dardano di Iv, al cui interno c’è il capogruppo Pd Nicola Armentano. L’oggetto del contendere è la mozione sugli sfratti, proposta dal consigliere FdI Alessandro Draghi. In Commissione il Pd ha cercato di mettere nero su bianco l’impegno della giunta, aspetto che a Iv non va giù. E infatti quando Armentano ha proposto di dare evidenza "di quanto questa amministrazione si è impegnata sul tema", Dardano è andata su tutte le furie: "Sta parlando di altro da cinque minuti – ha affermato -. Armentano, lei è d’accordo sui due punti della mozione? Mi dica quali sono gli emendamenti che vuole fare altrimenti le stacco il microfono. Dopo quattro anni e mezzo, non c’è bisogno che mi dica quando può andar in commissione. Su questo dobbiamo essere chiari. Venire qui a fare il maestrino non ha senso. Anche il pacato Armentano a quel punto si è acceso: "Utilizzi un modo meno impositivo – la replica severa di Armentano -. Deve avere rispetto. Chiedo di inserire la dicitura ‘dare continuità alle azioni dell’amministrazione’. Era la proposta che volevo fare". Una vera e propria litigata, con toni molto alti.