Sezione disciplinare del Csm sanziona giudice fiorentina. Censurata per le sue ’crociate’ no-vax

La sezione disciplinare del Csm ha sanzionato con la censura la giudice del tribunale civile di Firenze Susanna Zanda, nota per le sue ‘crociate’ contro il vaccino anti Covid e il green pass. Zanda, che in precedenza aveva tra l’altro sospeso il provvedimento dell’Ordine degli Psicologi che vietava di esercitare la professione a una psicologa non vaccinata, era finita sotto procedimento dopo che intorno alla fine del 2021 andò in tribunale senza green pass e senza aver effettuato il tampone antigenico. Oggi la sezione disciplinare ha deciso la censura nei confronti della giudice fiorentina, ritenendola però responsabile solo per un capo di accusa, relativo a violazioni di legge, assolvendola da altri capi di imputazione, tra cui l’aver messo a rischio il personale in servizio in tribunale.