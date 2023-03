Severino Bergamo e la bolletta

Gentile presidente di Publiacqua,

in qualità di utente residente a Firenze desidero esercitare il mio diritto di conoscere nel dettaglio gli oneri nella bolletta trimestrale dei consumi fornita dalla ditta Barbagli. Esaminando i costi di febbraio, fra le “voci che competono al gestore“ risultano: euro 22,18 acquedotto, 15,64 fognatura, 12,64 depurazione, 14 quota fissa. Totale 65,19 che ripetuto con cadenza trimestrale, in un anno porta alla ragguardevole somma di 260,70. Si tratta di cifre importanti, variabili, ma purtroppo spesso per difetto. Si rimane perplessi di fronte agli incassi enormi che derivano dal totale di nuclei familiari cittadini che sono chiamati a sostenere questi costi, al netto dei consumi di acqua. Dunque mi domando quali sono gli interventi che vengono finanziati con queste voci.

S.Bergamo