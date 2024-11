Settignano si mobilita contro la violenza sulle donne: inaugurata la Panchina Rossa

Settignano, 24 novembre 2024 – Questo pomeriggio, Piazza Niccolò Tommaseo a Settignano è stata teatro di una significativa manifestazione dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, intitolata “Passi di Rispetto”, ha visto una straordinaria partecipazione della comunità locale, unita nel ribadire l’importanza del rispetto, della dignità e della libertà per tutte le donne. L’evento è stato promosso dalla Misericordia di Settignano, in collaborazione con il Coordinamento Mensola Settignano, la Casa del Popolo di Settignano e la scuola di danza Nijinsky, con il patrocinio del Comune di Firenze. Sono intervenuti Benedetta Albanese, assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze; Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2, e i rappresentanti delle realtà associative organizzatrici.

Uno dei momenti centrali dell’evento è stata l’inaugurazione della Panchina Rossa, simbolo tangibile della lotta contro la violenza sulle donne e che rappresenta un monito permanente per ricordare le vittime e promuovere una cultura di rispetto e prevenzione. La scuola di danza Nijinsky ha organizzato un emozionante flash mob: un’esibizione artistica che ha combinato danza e simbolismo, riaffermando il diritto alla libertà e al rispetto per tutte le donne del mondo. L’iniziativa ha dimostrato la forza della comunità di Settignano nel costruire una rete di solidarietà e sensibilizzazione, confermando l’importanza di eventi come questo per mantenere alta l’attenzione su un tema tanto cruciale. Maurizio Costanzo