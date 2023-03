Sette aerogeneratori per ottanta gigawatt

Ottanta milioni di kWh ogni anno da 7 aerogeneratori, per una potenza di 29,6 megawatt e un investimento da 35 milioni – questo il costo fissato nel 2019, che però le lievitazioni dei prezzi dei materiali potrebbero portare a sfiorare i 50 milioni –, l’impianto eolico Monte Giogo di Villore tra Vicchio e Dicomano sembra ormai in dirittura d’arrivo. Ma la strada è stata impervia quasi come quella che dovranno fare le gigantesche pale per essere innalzate sul crinale appenninico. Le aziende dell’eolico da anni guardano con interesse ai monti che circondano la vallata del Mugello e quella di Firenzuola. In alcuni casi, come al Carpinaccio di Firenzuola, le pale girano da tempo, altrove invece le resistenze sono state più forti e vari progetti sono naufragati, da quello sul Citerna all’impianto che si voleva sul monte Gazzaro. Anche per il crinale del Giogo di Villore è dal 2008 che si parla di pale eoliche, anche se il progetto ha trovato concretezza solo negli ultimi anni. Non sono mancate contestazioni e critiche del mondo ambientalista, ma anche la Soprintendenza ha espresso parere negativo, e lo stesso ha fatto il comune di San Godenzo.

Dopo il via libera della Regione Toscana, il 2022 per il progetto è stato l’anno delle polemiche. E tra gli oppositori si è schierato anche Vittorio Sgarbi, con una delle sue invettive colorite all’indirizzo dell’assessore regionale Monia Monni. Il definitivo via libera al progetto di impianto eolico è arrivato però dal governo Draghi all’inizio dello scorso settembre. Passaggio obbligato dopo che la Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Firenze, esprimendo parere contrario, aveva di fatto rimandato la questione al governo.