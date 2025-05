A Murate Idea Park incubatore d'imprese per turismo sostenibile

Firenze, 12 maggio 2025 – Parte la nuova chiamata di Murate Idea Park, l'incubatore di impresa promosso dalla Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali 'Piero Baldesi' (Ssati). Si chiama 'Call for tourism' e si rivolge a startup e aspiranti imprenditori impegnati nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili nel settore turistico. E' aperta fino al 24 giugno. Seguirà una fase di valutazione a cura di una commissione tecnica, che selezionerà le 12 idee ammesse al percorso di pre-incubazione previsto dal 15 settembre al 5 dicembre.

"Con la call for tourism - ha detto Claudio Terrazzi, presidente di Ssati e Murate Idea Park - vogliamo ricercare progetti che integrino la tecnologia con la sostenibilità e l'impatto sociale per rispondere a una sfida attualissima: ripensare al modo in cui viviamo, valorizziamo e progettiamo la nostra esperienza turistica". Durante tale periodo, i team selezionati prenderanno parte a un programma intensivo di "formazione, mentoring e supporto operativo finalizzato alla validazione delle idee, alla definizione del modello di business e allo sviluppo di un Minimum Viable Product".

Il percorso si concluderà con il selection day, previsto per gennaio 2026: una pitch competition durante la quale una giuria di esperti individuerà le cinque startup vincitrici, che accederanno a un'ulteriore fase di incubazione della durata di sei mesi. Ai progetti selezionati ci sarà l'accesso agli spazi coworking di Murate Idea Park, il supporto da parte della rete di professionisti attivi nel campo dell'innovazione, un finanziamento a fondo perduto di 5.000 euro. "Dopo le edizioni dedicate agli artigiani digitali l'amministrazione comunale supporta quest'anno la call for tourism di Murate Idea Park - ha detto l'assessore allo Sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini - è una vera e propria sfida per tutto il settore che ruota intorno al turismo alla ricerca di idee innovative e sostenibili. Il turismo come risorsa ma anche come tema sfidante che necessità di adeguate professionalità: la formazione, l'incubazione e l'accelerazione giocano quindi un ruolo fondamentale per sviluppare idee di business che possano essere messe a sistema e contribuire fattivamente alla crescita del settore in modo etico, equilibrato e sostenibile".