Sesto verso i 50mila abitanti In salita il numero di stranieri

di Sandra Nistri

Quota cinquantamila non è stata ancora raggiunta ma l’anno scorso la popolazione sestese è aumentata, seppure in modo non consistente, dopo due anni consecutivi di calo. Il dato, positivo, è documentato dalle statistiche demografiche ufficiali del Comune di Sesto aggiornate al 31 dicembre 2022 diffuse ieri: dai ‘numeri’ e tabelle emerge che l’anno scorso la popolazione è passata dai 49.059 residenti del 2021 ai 49105 dell’anno successivo con un incremento dello 0,1%. Un piccolo aumento dovuto a un saldo naturale negativo pari a -306 (330 i nuovi nati, 636 i morti) e da un saldo migratorio positivo invece pari a +352. Al risultato non hanno dunque contribuito le ‘culle rosa e azzurre’ visto che il numero di nuovi nati è il terzo più basso dal 1997 a oggi.

Decisamente maggiore, invece, l’apporto dato dagli stranieri: quelli residenti sono 5.236, 248 in più rispetto al 2021. La nazionalità più rappresentata si conferma quella cinese, con 1.104 residenti, seguita da quelle romena (973), albanese (602) e peruviana (502). Una popolazione, quella sestese, a maggioranza rosa ma per il 2022 il dato è diverso da quello degli anni scorsi: le femmine residenti sono infatti 25.743 ma il drappello al femminile, l’anno scorso, si è ridotto di 14 unità rispetto al 2021. Cresce invece il numero di maschi, 23.362, (+60 rispetto al 2021). Il dato invece confermato è quello del progressivo invecchiamento dei sestesi: un quarto della popolazione ha più di 65 anni, il 36,6% tra i 40 e i 65 anni, quasi il 38% ha meno di 40 anni. Non aumenta, invece, il numero medio di componenti delle 21589 famiglie che abitano sul territorio: 2,3 componenti in linea col valore registrato negli ultimi anni.

Crescono i nuclei formati da una sola persona, che passano da 7.022 a 7.215, e quelli formati da due persone, che passano da 6.652 a 6.707, cala il numero di famiglie di tre, quattro e cinque componenti mentre sono 281 quelle composte da almeno sei persone, dieci in più rispetto allo scorso anno. Se i nuovi nati diminuiscono aumentano invece a Sesto i ‘fiori d’arancio’: i matrimoni contratti nel corso del 2022 sono stati infatti 185, il numero più alto dal 2017, a cui si aggiungono cinque unioni civili. Diminuiscono gli addii: con riferimento ai soli matrimoni celebrati all’interno del Comune, resta stabile il numero di separazioni, 39, mentre calano significativamente i divorzi, appena 28 contro i 59 del 2021, il dato più basso degli ultimi 25 anni. Gli acquisti di cittadinanza sono stati 120. Le statistiche complete sono disponibili online, all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.itstatistiche-demografiche-2022 .