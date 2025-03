Sesto Jazz. Si comincia con Grissett

Sarà ancora Sesto Jazz a chiudere il "Festival Intercity Winter" al Teatro della Limonaia. La manifestazione, a cura della Scuola di musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti, in collaborazione con Music Pool – Teatro della Limonaia e con la direzione artistica di Alessandro Lanzoni (foto), è in programma da domani a domenica prossimi, con un fine settimana di concerti che vedranno protagonisti, al Teatro della Limonaia, artisti molto conosciuti ed apprezzati dai cultori del jazz.

Il via, domani alle 21,15, sarà con il concerto di Danny Grissett, pianista e compositore di fama internazionale originario di Los Angeles che porterà al "Sesto Jazz 2025" la magia del ‘piano solo’ in un concerto imperdibile. Sabato sempre con inizio alle 21,15, saranno invece in scena la vocalist britannica Deelee Dubé con la sua voce unica, calda ed elegante e il pianista Julian Galardo. La cantante ha fatto la storia diventando la prima vincitrice britannica del Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition Sassy Awards ed è una delle vocalist più dotate emerse dalla scena londinese negli ultimi anni.

Domenica 9, ancora dalle 21,15, due tra i più richiesti musicisti italiani, i toscani Alessandro Lanzoni e Gabriele Evangelista, saranno a fianco invece di una vera e propria leggenda della batteria jazz mondiale: Jeff Ballard. Membro stabile del Brad Mehldau trio, co-leader del gruppo Fly con Larry Grenadier e Mark Turner, Ballard vanta una carriera a fianco di mostri sacri come Ray Charles, Lou Donaldson, Bobby Hutcherson e Chick Corea. Il concerto si inserisce nel primo tour di questo terzetto che promette scintille.

Biglietti: Intero 15 euro – Ridotto 13 euro (Under 25, Soci Coop, Arci e Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti).

Sandra Nistri