Sesto Fiorentino, occupazione lampo. L’immobile è stato sgomberato

Firenze, 27 novembre 2023 – Un'occupazione flash. Durata meno di 24 ore. Si tratta dell'occupazione di un immobile in viale Gramsci a Sesto Fiorentino. Ieri una ventina di persone, tra cui alcuni bambini, avevano occupato quattro appartamenti dello stabile, di proprietà di Ferrovie dello Stato.

23 foto Sesto Fiorentino, sgomberato l'immobile occupato

Ma stamattina, 27 novembre, all'arrivo della polizia e di alcuni dirigenti dell'azienda gli occupanti si erano già allontanati. Ferrovie dello Stato ha fatto sigillare con mattoni e cemento porte e finestre per impedire nuove occupazioni abusive. A rivendicare l'occupazione era stato il Comitato per il diritto all'abitare per denunciare "l'inefficacia delle politiche abitative a Firenze".