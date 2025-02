Sesto Fiorentino, fuga di gas durante i lavori stradali

Sesto Fiorentino (Firenze), 27 febbraio 2025 – Fuga di gas in via dell’Olmo a Sesto Fiorentino: poco dopo le 9 i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest sono intervenuti sul posto, dove erano in corso alcuni lavori.

I vigili del fuoco hanno delimitato l’area e evacuato alcune attività commerciali nelle immediate vicinanze. Sul posto richiesto l’intervento del personale tecnico del gestore per l’intercettazione e la riparazione della tubazione; presente la polizia locale per la gestione della viabilità.