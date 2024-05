"Sesto e Settimello, allarme reati". Signora rapinata e auto svuotate

"Aumentano gli episodi di criminalità in città. È ora di cambiare le cose". Leonardo Pagliazzi, coordinatore di Italia Viva Sesto e Calenzano, denuncia un episodio che, racconta, è avvenuto la mattina del 4 maggio. "In pieno centro a Sesto, davanti ai passanti, è andato in scena l’ennesimo episodio di criminalità, che va ad aggiungersi a una lista ormai troppo lunga da ricordare: un uomo ha strappato una collanina ad una signora che stava passeggiando tranquillamente col proprio bimbo. Soltanto il tempestivo intervento dei passanti ha permesso di bloccare l’uomo, recuperando anche l’oggetto rubato, ma la paura per le vittime rimarrà a lungo, anche e soprattutto per il bimbo che suo malgrado ha dovuto assistere a questa brutta scena". Nell’ultima settimana, aggiunge la candidata sindaco per Calenzano di Italia Viva Federica Brunori, "a Settimello sono state aperte diverse auto, rompendo i vetri di notte, per rubare di tutto, addirittura confezioni di gomme da masticare. Continuare a pensare che il problema sicurezza non esista, come spesso la sinistra fa, è il più grande errore che possa essere commesso. Il tema va affrontato senza slogan e con tanto realismo: servono più telecamere, più illuminazione, più presidio del territorio e soprattutto più forze dell’ordine". La proposta di IV di alloggi a canone di affitto calmierato per le famiglie degli agenti, sottolinea Brunori, "rappresenta un primo intervento concreto su cui lavoreremo nei prossimi mesi e che permetterà di incrementare il presidio del nostro territorio".

Sempre sul fronte elettorale, il centrosinistra prepara la sua festa: da domani al circolo La Concordia la coalizione politica a sostegno della candidata sindaco Maria Arena propone sette giorni di dibattiti, svago e gastronomia con confronti su temi come la definizione urbanistica di una nuova forma di città, al tema del lavoro nella piana fiorentina alla riforma della sanità e la gestione dei rifiuti.