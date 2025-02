Sesto dice sì al controllo di vicinato

No alle ronde, sì al controllo di vicinato. Il Comune di Sesto ha aderito al Protocollo d’intesa "Progetto controllo di vicinato" promosso dalla Prefettura di Firenze nel 2018. Sarà il sindaco Lorenzo Falchi a sottoscrivere l’adesione in prefettura. Sul via libera ha sicuramente pesato la mobilitazione dei residenti nell’area di Querceto esasperati per i numerosi furti in abitazione della scorsa estate. A settembre, in una affollata assemblea alla Casa del popolo di Querceto, gli esponenti dell’associazione Antico Borgo di Querceto avevano presentato la loro proposta di controllo di vicinato con l’individuazione di referenti cui far confluire le segnalazioni.

L’adesione al protocollo viene accolta in maniera positiva dai residenti: "Siamo già pronti a partire – dice Alessandro Ricci (in foto) vicepresidente dell’Associazione Antico Borgo di Querceto –. Abbiamo già costituito il comitato".

S.N.