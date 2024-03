"Servono soluzioni definitive per le merci"

"Bene le finestre, ma guardare a soluzioni radicali del problema" per la mobilità in Val di Bisenzio, dopo la frana che ha bloccato la 365. Così in una nota congiunta Confindustria Toscana Nord, Cna Toscana Centro e Confartigianato imprese Prato. Le associazioni delle imprese, si spiega, definiscono apprezzabili "le misure emergenziali assunte per consentire un minimo di traffico merci sulla strada regionale 325: stante la difficoltà della situazione, riconoscono l’impegno di istituzioni e amministrazioni locali per semplificare nei limiti del possibile il transito da e per la Val di Bisenzio". Per Confindustria, Cna e Confartigianato è però "indispensabile guardare oltre l’emergenza e prefigurare soluzioni-tampone a medio termine (tutte da studiare e verificare: potrà essere fondamentale il supporto del Genio Militare) e vere misure risolutive".