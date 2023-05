Servono camerieri e addetti per il settore turistico

Anche se la stagione è già iniziata, sono numerose le offerte di lavoro nel settore turistico che arrivano dalll’Ebtt e riguardano l’area fiorentina. L’annuncio più recente quello per un cameriere con esperienza e buona conoscenza della lingua inglese che si occuperà di portare le colazioni nella sala di hotel situato nel centro di Firenze. Si selezionano inoltre cameriere ai piani, lavapiatti e aiuto pizzaioli. Per informazioni e per candidarsi: ebtt.it.

Sono alla ricerca di personale anche la Gemma Hotel Firenze e il gruppo Lhp Hotels. Tra le figure richieste: direttore, portiere di notte, capo ricevimento, commis de rang, addetto al ricevimento, chef di cucina, facchino. Tutti i dettagli sui profili ricercati sono sul sito www.jobintourism.it, tramite il quale è possibile anche candidarsi.