Servizio civile universale 2025. Sono disponibili 35 posti. Appello ai giovani fra i 18 e i 28 anni

Il Comune di Firenze ha pubblicato il nuovo Bando per il Servizio Civile Universale 2025, con scadenza per la presentazione delle domande fissata per le 14 del 18 febbraio. Il bando, che riguarda progetti d’intervento di Servizio Civile Universale finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, offre 35 posizioni per i giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano diventare operatori volontari. Fra le proposte, “Educazione. Un’alleanza tra famiglia, giovani, scuola e volontariato 2024” in coprogrammazione con Caritas Italiana per 17 volontari; “Benvenuti in biblioteca” – 21 volontari; “EdilByte Firenze” – 6 volontari; “Il racconto del patrimonio culturale: cultura + Firenze patrimonio culturale” – 4 volontari; “Supporto alle attività di riqualificazione del Cimitero Monumentale delle Porte Sante” – 4 volontari. Info sul sito ufficiale del Comune di Firenze.