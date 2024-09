Servizio civile. Posti in Comune per i giovani Ultimi giorni per candidarsi al servizio civile in Comune con il progetto @ccedo in Comune. Sportelli online per servizi sociosanitari. Assegno mensile di 507,30 euro per i giovani selezionati. Informazioni su come candidarsi su https://ancitoscana.it/ccedo-in-comune-sportelli-al-cittadino-per-facilitare-i-servizi-sociosanitari-online/.