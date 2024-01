Servizio civile, ecco il bando

"Sognate cose grandi": è aperto il bando per il Servizio civile da effettuare nelle Misericordie (con ben 52236 posti a disposizione a livello nazionale per 15 progetti) e anche la Confraternita di Sesto rientra nel progetto. La possibilità è aperta per giovani volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni (29 non ancora compiuti) che possono presentare la propria candidatura. Il servizio avrà la durata di 12 mesi per un impegno di 25 ore settimanali e il compenso mensile fissato è di 507,30 euro. Per avere maggiori dettagli è possibile consultare il sito https://www.misericordie.it/bando giovani-2023, scrivere all’indirizzo mail [email protected] o inviare un messaggio Whatsapp al numero 3666705182. Le domande potranno essere presentate solo online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro il prossimo 15 febbraio alle 14.