Servizio civile, 12 posti. Ultima chiamata al bando

La Fratellanza Militare di Firenze apre le porte ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono partecipare al Servizio Civile Universale. Il bando è aperto fino alle 14 del 18 febbraio, ma i posti sono limitati.

Sono disponibili 12 posizioni suddivise tra due differenti progetti nelle tre sedi di Firenze della Fratellanza Militare (Santa Maria Novella, San Salvi e Oltrarno). Il progetto ’Soccorso Firenze e Prato’ prevede attività di emergenza, trasporto sanitario ordinario e servizio di centralino. Il codice di riferimento per la domanda è PTCSU0005724010815NMTX. Il progetto ’Assistenza Firenze e Prato’ è rivolto a chi desidera impegnarsi in attività sociali, nel trasporto sanitario ordinario e nel servizio di centralino. Il codice da inserire nella candidatura è PTCSU0005724010875NMTX.

I candidati selezionati svolgeranno il servizio per un periodo compreso tra dieci e dodici mesi, con un impegno settimanale di venticinque ore e un rimborso mensile di 507,30 euro. Per supporto nella compilazione della domanda o per qualsiasi informazione, è possibile contattare la Fratellanza Militare di Firenze. Sede: Piazza di Santa Maria Novella, 18 - Firenze Telefono: 335 233770. Email: [email protected]