Serristori, oculistica d’eccellenza col laser Yag

di Manuela Plastina

Il Serristori sta diventando sempre più per la Asl Toscana Centro un punto di riferimento per l’oculistica: nel 2022 sono state effettuate negli spazi dell’ospedale del Valdarno ben 2000 prestazioni fra visite oculistiche, per intervento di cataratta, esame del fundus oculare, visite di controllo e televisite. Inoltre nella sala operatoria sono stati eseguiti 772 interventi di cataratta per i quali i pazienti vengono seguiti nella fase di pre intervento e successivamente per il ‘follow up’, con una presa in carico globale clinica e organizzativa. Una mole di lavoro, sottolinea Elettra Pellegrino (foto) della direzione di presidio, "per la quale dobbiamo essere grati ogni giorno a tutti gli operatori che sono coinvolti nelle attività con impegno ed entusiasmo".

Da questo mese di febbraio, all’ospedale Serristori arrivano i pazienti con cataratta secondaria che si sviluppa anche dopo molti anni dall’intervento per la cataratta principale. In questi casi si interviene con la capsulotomia con lo Yag laser, ora in uso anche al Serristori: permette di ripulire il cristallino artificiale con un trattamento di pochi minuti, non necessita di ricovero e ha tempi di recupero molto brevi. L’oculistica al Serristori, ricorda ancora Pellegrino, non è mai stata interrotta, anche quando nel periodo Covid l’ospedale è stato totalmente dedicato alla gestione dei pazienti della pandemia. Quel periodo anzi ha permesso di implementare le televisite per i controlli e di mantenere un costante contatto coi pazienti già in carico agli ambulatori ospedalieri, che lavorano in stretto collegamento con quelli del Palagi di Firenze.