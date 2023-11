Mostro di Firenze, al via le riprese della serie Netflix

Firenze, 14 novembre 2023 – Sarà girata oggi in piazza San Firenze una delle scene clou del Mostro di Firenze, la serie TV in esclusiva su Netflix, con il protagonista Pacciani che insieme al pm e ai legali varcheranno la porta dell’ex Tribunale. C’è la massima indiscrezione sugli attori del cast ma, secondo quanto trapela, ad avere un ruolo chiave potrebbe essere anche Tom Cruise.

Tra i divieti di sosta e le sbirciatine di alcuni curiosi sono cominciate ieri in città le riprese de "Il Mostro", la serie tv in 4 episodi diretta da Stefano Sollima, creata da Leonardo Fasoli e il regista stesso, una produzione The Apartment - società del gruppo Fremantle - e AlterEgo, prodotta da Lorenzo Mieli e Sollima. Tutto quanto vedremo nella serie TV Il Mostro sarà terribilmente vero. Perché, come la produzione ha spiegato in una nota, il racconto della verità è l’unico modo per rendere giustizia alle vittime.

La serie tv sarà in esclusiva su Netflix e, secondo quanto comunicato, il lavoro del regista di ’Romanzo Criminale - La serie’, di ’Gomorra - La serie’ e di ’Suburra’, si baserà su eventi reali, testimonianze dirette, documenti processuali e inchieste giornalistiche.

Ieri la carovana di camion della produzione si è spostata lungo via Ghibellina con le telecamere che hanno fatto la spola tra il complesso delle Murate e via delle Conce dove erano parcheggiate tre auto Alfa Romeo degli anni 70-80. Le riprese dureranno due settimane e si sposteranno anche a Signa, Arteminio, Carmignano e San Casciano.

Insomma, otto duplici omicidi, diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22. Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: in poche parole, il Mostro di Firenze.