L'ultimo saluto a Sergio Staino: la camera ardente al Castello dell’Acciaiolo

Firenze, 22 ottobre 2023 – Rimane aperta solo nella giornata di domenica 22 ottobre fino alle 18 per il saluto pubblico a Sergio Staino la camera ardente allestita al Castello dell’Acciaiolo di Scandicci di via Pantin, 63. Lo precisa il Comune di Scandicci spiegando che la camera ardente non sarà invece aperta domani e martedì mattina come comunicato in precedenza. La cerimonia di commiato, come già annunciato, sarà il 24 ottobre alle 14 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio a Firenze. Sergio Staino, vignettista, fumettista e giornalista scomparso nella mattina di sabato 21 ottobre 2023 all’età di 83 anni, è stato protagonista e promotore della vita culturale e civile di Firenze e di Scandicci, città dove viveva. Il suo ricordo pubblico è stato organizzato con la condivisione della famiglia e delle due Amministrazioni Comunali, oltre che con la partecipazione attiva del mondo associativo cittadino.

Maurizio Costanzo