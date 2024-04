Sereni e Bellosi. Gli appuntamenti

Giovanni Bellosi alla sfida dell’Aurora. Il candidato civico sta lavorando per la convention di presentazione del programma e degli alleati che si terrà lunedì alle 21 al teatro di via San Bartolo in Tuto. Un appuntamento molto sentito perché l’Aurora è sempre stato un termometro del consenso in città. Il sindaco Sandro Fallani, nel lancio della sua campagna elettorale di dieci anni fa, ebbe la sala piena e fu chiaro ai suoi avversari delle primarie che sarebbe stato un osso duro (e infatti, poi, vinse). Così Bellosi ha scelto di misurarsi, e di misurare anche quanto chi lo sostiene crede nel progetto civico del quale è portatore. Ma oggi è un altro giorno importante per la campagna elettorale in città, visto che stamani Claudia Sereni, nella sede del suo comitato in via Pascoli, presenta la coalizione di centrosinistra a sostegno della sua candidatura. Saranno presenti, i rappresentanti delle forze che l’aiuteranno alle prossime elezioni amministrative del Comune di Scandicci. E c’è interesse sulla composizione delle cosiddette liste civetta, ossia le civiche che faranno parte della squadra elettorale.