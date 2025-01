Serata speciale per aiutare. Casa Marta

Ceccuti

Divertimento, aggregazione, solidarietà. Sono state queste le parole chiave che hanno animato e reso possibile il divertente contest

a scopo benefico organizzato dall’Interact Club Firenze PHF poco prima di Natale, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di Casa Marta. In gara

le "casette di marzapane" costruite dai soci stessi.

Le più creative sono state poi selezionate e saranno le protagoniste di un secondo evento – sempre a scopo solidale e sempre a favore

di Casa Marta – in programma lunedì prossimo a Palazzo Borghese, a partire dalle 20. "Alla serata stavolta parteciperanno anche i soci del Rotary Firenze PHF, nostro Club padrino – spiega il giovanissimo presidente interactiano Lorenzo Nocentini, di soli 17 anni –

in modo da permetterci una raccolta fondi più importante. Abbiamo scelto un contest così particolare per diversi motivi: per cominciare le casette di marzapane si sposavano bene con il periodo natalizio che fino a pochi giorni fa abbiamo tutti quanti vissuto; ma soprattutto perché ci è sembrata un’attività divertente e simpatica con

cui mettere in pratica alcuni

degli obiettivi interactiani: aggregazione, solidarietà

e divertimento. Nel corso

della serata di lunedì prossimo saranno presentate le tre casette di marzapane finaliste e selezionata la vincitrice".

Alla domanda "Perché avete scelto proprio Casa Marta come service?", Nocentini risponde: "Per l’importanza della sua missione, che punta ad aiutare prima di tutto

i bambini malati ma anche

i loro genitori, in modo che possano trascorrere più tempo con i propri figli. Non solo cure mediche, dunque, ma anche sentimentali".