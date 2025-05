Serata dadaista apre l’estate dei Chille

C’è profumo d’estate nell’aria e a San Salvi è tutto pronto per l’edizione numero 27 dell’Estate, la rassegna ideata dai Chille de la Balanza, la compagnia diretta da Claudio Ascoli (nella foto) e Sissi Abbondanza. Si parte il 4 e 5 giugno con la serata dadaista intitolata ‘Dadà e Dadà’ e c’è subito una curiosità: la particolarità è che non esiste un biglietto di ingresso bensì d’uscita e questo sarà determinato da una ruota della fortuna, con gli spettatori che – a seconda appunto della buona (o cattiva) sorte – pagheranno da 1 a 50 euro. E a chi toccherà pagare 50 euro? "Non sono escluse ulteriori sorprese", fanno sapere i Chille.

Il 18 e 19 giugno arriva ‘Non i racchiusi, bensì i veggenti’, spettacolo di e con Rosario Terrone da testi, diari, appunti di Franz Kafka. Si tratta di una prima assoluta. Il 25 e 26 giugno ci sarà ‘Il film lo scegli tu’: gli spettatori, arrivando a San Salvi, possono scegliere un film in una rosa di più titoli disponibili. I titoli saranno votati, come se fosse un gioco collettivo. Le pellicole sono tutte sul tema ‘Artè di libertà’.

Da segnalare, come evento off, anche l’anteprima del festival ‘Non mollare’, grazie alla collaborazione con la Fondazione Rosselli diretta da Valdo Spini. Il 9 giugno, nell’anniversario dell’uccisione dei Rosselli, alla Fondazione in via degli Alfani ci sarà una giornata dedicata che inizierà con la proiezione del film documentario ‘Presenti nella storia: la voce dei Fratelli Rosselli’, realizzato dagli insegnanti e dagli studenti dell’istituto Salvemini-Duca D’Aosta. Seguirà una lettura dei brani di ‘Socialismo liberale’ e del ‘Non mollare’. Spazio poi a un convegno storico e alla presentazione del Quaderno numero 2/2025 della Fondazione, dal titolo ‘Aldo Rosselli, scrittore’.

