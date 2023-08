In casa ha 37 tartarughe di terra non denunciate, scatta il sequestro

Firenze, 11 agosto 2023 - I carabinieri del nucleo Cites di Firenze hanno trovato in un appartamento di Firenze ben 37 esemplari di testudo hermanni, testuggine di terra tutelata dal regolamento comunitario relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche.

Il proprietario aveva presentato la denuncia di due soli esemplari di testudo graeca, non presenti al momento del controllo, mentre per le tartarughe testudo hermanni non è stato presentato alcun documento che attestasse la legale detenzione.

La persona è stata segnalata all’autorità giudiziaria perché deteneva animali protetti senza la documentazione prevista dalla legge.

Le tartarughe sono state sottoposte a sequestro e affidate al Centro Recupero Animali Selvatici Formichella di Orvieto (Terni) che dipende dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Assisi.