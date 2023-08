Firenze, oltre due etti di droga recuperati dalla polizia municipale

Firenze, 30 agosto 2023 - Ancora un successo per il nucleo cinofilo della polizia municipale di Firenze. Questa volta è stato Sirio a scovare oltre due etti di sostanze stupefacenti. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina nel corso di un controllo contro lo spaccio in zona Fortezza, ancora una volta lungo la pista ciclabile in viale Strozzi lato via Spadolini.

Grazie alla segnalazione di Sirio gli agenti hanno scoperto, nascosti in una cassetta di derivazione elettrica posta su un paletto in ferro adiacente al muro a retta di via Spadolini, due grossi panetti avvolti in materiale plastico e un involucro con tre frammenti di sostanze stupefacenti. Dagli esami successivi è risultato che si trattava di hashish per un peso complessivo di quasi 220 grammi. La droga è stata sequestrata.