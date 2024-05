Senzatetto dorme sui banchi della scuola

Un senzatetto che più di una volta si è intrufolato alla scuola Mameli. Hanno un diavolo per capello i genitori: "E’ inammissibile che una scuola sia in balia di un balordo che, di notte, usa le toilette, fruga nei sacchetti dei bimbi, mangia e, a volte, dorme". Ieri mattina l’ennesima brutta sorpresa. Alla riapertura dell’istituto di Novoli, che ospita infanzia e primaria, il personale ha trovato gli armadietti forzati. Chiaro segno dell’ennesimo passaggio del balordo, che forza una porta-finestra del giardino ed entra nella scuola del villaggio Forlanini.

"E’ iniziato un paio di mesi fa - raccontano dei docenti dell’infanzia -. All’inizio accadeva che il senzatetto entrasse tutte le sere. Da quando poi è stata sostituita una porta finestra e l’impianto di allarme è stato rinforzato le intrusioni si sono diradate. Ma poi sono ricominciate". I genitori sono esasperati: "Questa persona potrebbe anche esser malata… Una volta ha dormito a mensa, un’altra dentro un’aula. Va incaricato un vigilantes". Le docenti scuotono la testa: "Questo personaggio apre gli armadietti, mangia le merendine, beve i succhi di frutta… Una volta sistemò sui banchi i cambi dei bambini per creare una sorta di materasso e dormire più comodamente. Giustamente ci fu una rivolta da parte delle famiglie e, quel giorno, i bimbi vennero spostati in un’altra aula". Conferma tutto la dirigente scolastica, Lucia Di Giovanni: "Ogni volta sono intervenute sia le forze dell’ordine che le guardie giurate comunali. Palazzo Vecchio è intervenuto subito implementando il sistema di allarme, ma il problema continua. Da parte nostra, chiudiamo tutti i bagni ogni pomeriggio e, poi, quando avvengono le intrusioni disinfettiamo tutti i locali. Ma così non possiamo andare avanti". Dal Comune fanno sapere che verrà fatto proprio oggi un altro sopralluogo per verificare se è possibile procedere con ulteriori azioni mirate per evitare l’intrusione.