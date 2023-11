Senza la divisa ma sempre d’aiuto

FIRENZE

Ogni giorno, sulle volanti, in questura o nei commissariati, fanno il loro dovere a servizio della comunità. E anche nel giorno libero, la voglia di aiutare gli altri è più forte del desiderio di dedicare del tempo a se stessi o alla propria famiglia. A spalare il fango o a trascinare secchi, in questi giorni a Campi Bisenzio, si stanno alternando anche una cinquantina di poliziotti del sindacato Coisp Firenze.

"Tutti i giorni, liberi dal servizio, dopo aver terminato il proprio turno di lavoro, si recano nelle zone alluvionate a prestare soccorso alle persone in difficoltà - dice il segretario Paolo De Giorgi -. È l’esempio più concreto di solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti da questa immane tragedia che ha cambiato la vita di intere famiglie, di anziani e bambini che, in poche ore hanno perso tutto, non solo in termini materiali ma purtroppo anche in termini umani".

Il sindacato si è fatto inoltre carico della richiesta ai vertici della polizia di Stato "di valutare l’opportunità di assegnare agli agenti impegnati nelle opere di volontariato, un congedo straordinario speciale affinchè gli stessi possano dedicarsi esclusivamente all’opera di soccorso pubblico in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione".