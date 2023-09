Sentiero Film Factory Ciak, si inizia San Frediano cittadella del cinema

Con un focus dedicato al regista Elio Petri e la proiezione in pellicola de “La classe operaia va in paradiso”, oggi si alza il sipario sulla terza edizione di “Sentiero Film Factory“, il primo festival dedicato ai cortometraggi che trasforma il quartiere di San Frediano in una cittadella del cinema indipendente. Gli appuntamenti sono in programma fino al 17 settembre (ingresso libero). Si parte alle 20.30 con un panel dal titolo “Cinema e appunti su Elio Petri” in cui interverrà Federico Bacci, regista insieme a Nicola Guarneri e Stefano Leone del documentario “Elio Petri. Appunti su un autore” in cui la carriera del cineasta romano, scomparso nel 1982, è narrata attraverso interviste ad attori, registi e altri suoi collaboratori come Robert Altman, Ursula Andress, Bernardo Bertolucci, Mariangela Melato, Giuliano Montaldo, Ennio Morricone e tanti altri. Alle 21 la proiezione in pellicola de “La classe operaia va in paradiso” (nella foto una scena) introdotta dal curatore Alberto Vangelisti. Domani il festival proseguirà con un focus sulle produzioni a basso budget: alle 18.30 il talk “Guerriglia in serie: il caso Rumors” con la produzione partecipativa Farrago (sala ex leopoldine); alle 19.30 “Monkey talk”, un dibattito a cura del collettivo di scrittura creativa Writing Monkeys con ospite il produttore Alessandro Amato (circolo Aurora). A seguire (ore 21), nel chiostro Thouar, le proiezioni della sezione fuori concorso “Guerriglia“ e alle 22 il talk “Guerriglia Cinema”. Giovedì sarà la giornata dedicata alle donne: alla libreria l’Ornitorinco (ore 16) panel dal titolo “Critica cinematografica femminista. Ne abbiamo bisogno?” con la regista Maria Iovine, mentre alle 18 la presentazione del libro di Carlo Griseri “Ritratte. Storie di donne che hanno scelto il cinema”. Alle 19.30 nella sala ex Leopoldine proiezione dei cortometraggi della sezione “Sentiero Film School“ e alle 21 la proiezione dei lavori in concorso internazionale (chiostro Thouar).