Sentenza già scritta, assemblea degli avvocati. Anm diserta

Una sentenza già scritta prima della fine del processo, con tanto di calcolo delle pene accessorie. La vicenda, che risale allo scorso febbraio, è venuta a galla dopo la scoperta fatta dal legale dell’imputato, avvocato Filippo Viggiano, che ha trovato il documento all’interno del fascicolo del dibattimento, quello che raccoglie tutti gli atti del processo. A seguito del fatto il difensore ha poi chiesto e ottenuto l’astensione del presidente del collegio e dei due giudici a latere della seconda sezione del tribunale di Firenze.

Fino a ieri, in segno di protesta, la Camera penale di Firenze ha fatto tre giorni di astensione per "la corretta applicazione del giusto processo costituzionalmente orientato e garantito". Ieri, in tribunale, è anche andata in scena un’assemblea aperta nel quale avvocati, giudici e pm hanno potuto affrontare il tema. Non presente all’appuntamento, invece, l’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), che ha declinato l’invito con una mail. Tanti i presenti che hanno preso la parola, tra cui l’avvocato Lorenzo Zilletti e l’avvocato Luca Maggiora, che presiede la Camera Penale fiorentina. "Quello che è avvenuto non è una prassi - ha detto il gip Fabio Gugliotta - Il processo è una vicenda umana e non bisogna dare l’impressione che abbiamo dei pregiudizi".