Sensi di marcia invertiti. FdI attacca: "Sarà paralisi". Giorgetti: "Viabilità migliore"

I nuovi assetti della viabilità in vista delle linee tramviarie future innesca l’ennessimo scontro dalle parti di piazza Signoria. Fratelli d’Italia attacca e l’assessore al traffico Stefano Giorgetti risponde per le rime.

Riavvolgiamo il nastro. Ieri, attraverso una nota, il capogruppo in Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e il suo collega di partito al Consiglio di Quartiere 2 Simone Sollazzo, si sono scagliati contro l’amministrazione comunale in merito alle trasformazioni del traffico previste per le zone di via Mannelli e Bellariva. "Prosegue “la guerra ideologica” del Comune contro il traffico veicolare dei fiorentini. È ora di dire basta – esordiscono i due esponenti del centrodestra – Oggi (ieri ndr) durante una audizione dell’architetto responsabile per la Linea 3.2.1 della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli in Commissione territorio del Quartiere 2, siamo venuti a conoscenza che da gennaio è previsto un profondo stravolgimento della viabilità" con "Inversione del senso di marcia in via De Sanctis, Via Mannelli e via del Madonnone". "Una follia, nascosta dall’ Amministrazione e scoperta solo durante l’audizione – commentano i due consiglieri che si dicono "fortemente preoccupati" per quello che sarà "l’impatto sul traffico con possibili code bibliche che paralizzeranno il traffico all’interno del quartiere". Inoltre, aggiungono, "verranno inoltre persi circa 120 posti auto lungo la tratta 3.2.1 senza che il Comune preveda alcuna soluzione di recupero".

Giorgetti replica duro: "Mi stupisce che Draghi venga solo ora a conoscenza di questi progetti, sono provvedimenti annunciati e resi noti da tempo. Se si è distratti poi si fanno queste figuracce. "Questa – aggiunge il responsabile della mobilità – come quella di proporre una rotatoria prima del ponte da Verrazzano, proprio dove svolterà la tramvia verso Gavinana". Quando alle modifiche l’assessore premette che "sono ancora in fase di valutazione" e che comunque "servono a migliorare la circolazione". Di fatto da via Mannelli si procederà dal prossimo anno in direzione piazza Alberti e "qui, sfruttanto il sottopasso daremo un’opzione in più per raggiungere De Sanctis che sarà in direzione Arno".

Capitolo parcheggi: "Non è affatto vero che spariranno, saranno recuperati nelle strade limitrofe e nelle vie dove toglieremo le preferenziali dei bus. In più i controviali saranno riqualificati in accordo con la Sopreintendenza".