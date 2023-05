Senatore Fratelli d’Italia

"L’impiego di soldi pubblici per costruire stadi non è una novità. E’ ovvio che tali impianti devono avere funzionalità anche sociali e quindi non essere aperti solo per le gare ufficiali, ma siano a disposizione per altre funzioni quali altri sport, eventi musicali, culturali, benefici.

Se nel Pnnr non c’era questa possibilità, non andava percorsa. Cosa diversa sarà se riusciremo ad avere gli Europei in Italia. In quel caso l’investimento sarà necessariamente pubblico per tutti gli stadi. Per aumentare i ricavi delle società è invece auspicabile che gli stadi vengano costruiti dai privati, ma a tal fine i sindaci debbono convincerli e coinvolgerli con progetti credibili. Cosa non accaduta a Firenze con Renzi e Nardella che hanno fallito, prima con Della Valle, ora con Commisso".