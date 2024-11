Sempre più Toscana delle donne: "Pedaliamo insieme per i diritti"

FIRENZE

Pedalata per i diritti. Una metafora che ieri mattina ha preso vita per la Toscana delle Donne con “Pedale Rosso”, la pedalata per i valori di uguaglianza e parità di genere nata da un’idea di Marianella Bargilli con il supporto del campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike. Sfidando la pioggia, la manifestazione, molto partecipata, è partita da Piazzale del Re intorno alle 11 con il presidente Eugenio Giani, la capo di Gabinetto Cristina Manetti e le cicliste afghane Yulduz e Fariba Hashimi insieme ad Alessandra Cappellotto, ex campionessa di ciclismo, adesso in pista con l’associazione sportiva Road to Equality. "Dobbiamo declinare il contrasto alla violenza e ai femminicidi – ha detto il presidente Giani alla partenza - cercando di creare sensibilità su tutti i piani". "Il tempo non ci ha voluto molto bene - ha detto poi Cristina Manetti - ma noi siamo resistenti, del resto questa è una battaglia. Ci sono tante persone, tante bambine e bambini che si sono resi disponibili per lanciare questo messaggio. Grazie a una campionessa nella vita, Yulduz Hashimi, che da qui invia il proprio messaggio di libertà a tutte le donne nel mondo, non soltanto in Afghanistan. Il nostro viaggio continua e prosegue, sperando che sempre più persone possano raccoglierlo e rilanciarlo".

"Vengo dall’Afghanistan – ha detto Yuldoz Hashimi - un paese dove non c’è libertà per le donne. Come ragazza afghana voglio raccontare al mondo che le mie connazionali hanno bisogno di libertà e non vogliono che il mondo si dimentichi di loro. Mi domando sempre cosa ci sia di male nel fare sport. Perché le donne devono rimanere a casa e basta?". Oggi la manifestazione si sposta al Centro tecnico di Coverciano per una Giornata dello Sport che inizia alle 10 e che vede la presenza delle atlete toscane protagoniste delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Sarà quindi presentata la Carta etica dello sport femminile, promossa da ASSIST e Soroptimist che la Toscana adotterà, prima regione a farlo. Alle 19 al Teatro della Pergola va in scena lo spettacolo “Dialogo di una prostituta con il suo cliente” di Dacia Maraini con Simona Cavallari e Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro.