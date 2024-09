Sempre più “Corri la vita“. Fiumana di podisti pronti a invadere Firenze per la marcia benefica

Con l’inaugurazione del "Villaggio della Salute" che sarà aperto in piazza della Repubblica da domani a domenica 29 settembre (dalle 10 alle 17), “Corri la vita“, la corsa benefica che si prepara ad invadere Firenze domenica 29 settembre, entra nel vivo. All’interno del villaggio sarà possibile effettuare la mammografia presso l’unità mobile Ispro ed eseguire screening gratuiti per la prevenzione del melanoma nel Camper Lilt posizionato in piazza della Signoria (sabato e domenica).

L’inaugurazione è in programma domani alle ore 12 alla presenza delle istituzioni, oltre che i gruppi delle Florence Dragon Lady Lilt, il gruppo Impronte Lilt, l’associazione Vagamonti e il gruppo di velaterapia Amantiglio Lilt. A presentare il progetto le donne di Corri la vita con la presidente dell’associazione Eleonora Frescobaldi. "Corri La Vita rappresenta un’occasione straordinaria per la comunità non solo fiorentina di unirsi e dimostrare solidarietà verso le donne colpite dal tumore al seno contribuendo al contempo a finanziare progetti concreti e servizi di supporto per i pazienti, prevenzione e recupero psico-oncologico - sottolinea Frescobaldi -. Questa edizione si preannuncia da record. Le magliette sono stata esaurite con una settimana di anticipo, abbiamo superato quota 37mila e l’obiettivo è raggiungere 40mila partecipanti". Insieme alla presidente ci sono loro, le donne di Corri la vita. Loro che ogni giorno combattono accanto a chi ne ha bisogno.

"Lo scorso anno siamo riuscite a raccogliere 700mila euro. Questo grazie all’aiuto di tutti – prosegue Frescobaldi -, anche di chi lavora nell’ombra. Perché Corri la vita è una giornata di festa, ma una giornata che richiede un impegno costante durante tutto l’anno". Una corsa senza sosta insomma che sta permettendo di aiutare sempre più donne grazie a SenoNetwork, File e Ce.Ri.on-Ispro-Lilt, solo per fare alcuni esempi.

Un lavoro reso possibile grazie all’aiuto di tanti volontari, della Lilt, degli sponsor, dei sostenitori e dei tanti cittadini che anche questo anno hanno deciso di non far mancare il proprio supporto. Basti pensare ad esempio, che dal 22 agosto ad oggi, solo nei Coop.fi, sono stati raccolti oltre 65mila euro attraverso la distribuzione delle magliette. Fino al 29 settembre soci e clienti possono contribuire all’iniziativa nei maggiori Coop.fi della provincia di Firenze e Prato: è possibile ricevere la maglietta con una donazione in cassa a partire da 10 euro o mille punti della Carta Socio. "La Cooperativa - conclude Daniela Mori, presidente Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze - è da sempre al fianco di Corri la Vita, manifestazione che sosteniamo con diverse iniziative, dalla vendita delle magliette, al contributo attraverso la spesa, fino alla partecipazione dei dipendenti. Il tutto per stimolare la prevenzione, stili di vita e abitudini di alimentazione corrette e facilitare percorsi di cura efficaci e attenti a tutti i bisogni delle pazienti".

Rossella Conte