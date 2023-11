Selezioni alla Banca Ifis. Si cercano laureati

Opportunità di lavoro arrivano da Banca Ifis, che su Firenze ricerca diversi profili. Per Ifis Npl Searching, società del gruppo che gestisce il processo di recupero del credito giudiziale e stragiudiziale, la banca ricerca analista laureato in scienze statistiche o economia o ingegneria con buona conoscenza di Excel e di programmi come Oracle, Sql o Sas. Per la stessa società, il gruppo ricerca anche un junior data analyst, neolaureato, con massima padronanza dell’applicativo Excel e propensione al lavoro in squadra. Per sostituzione maternità si cerca, infine, un addetto o addetta al call center con esperienza in ruoli analoghi e laurea in giurisprudenza o economia. Per consultare le altre posizioni aperte e per candidarsi: posizioniaperte.bancaifis.it.