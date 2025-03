Sei installazioni per le figure femminili simbolo della Resistenza

Sei installazioni legate da un percorso dedicato alle figure femminili nella Resistenza. Con l’obiettivo dichiarato di dare risalto al ruolo femminile nella Resistenza, troppo spesso lasciato in secondo piano. L’opera si chiamerà "Donne Resistenti in un ‘opera collettiva" e sarà inaugurata domenica 13 aprile nel giardino della biblioteca CiviCa, nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni della Liberazione organizzate dal Comune di Calenzano. Il progetto "Roc" è stato avviato nel 2022 in seguito a una delibera di Consiglio comunale che ha accolto la proposta della sezione Anpi "Silvano Franchi" di Calenzano e dei comitati aderenti della Fondazione Nilde Iotti. È stato formato un tavolo di lavoro composto dal sindaco e dall’assessore alla Pubblica istruzione, dai capigruppo delle forze politiche che hanno proposto la mozione in Consiglio, l’Anpi, la Fondazione Iotti, l’Istituto comprensivo di Calenzano, il Consiglio d’Istituto e il Design Campus di Calenzano, del dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, da rappresentanti di Cgil Firenze e da alcune aziende del territorio.

Nell’iter sono stati coinvolti anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Calenzano coordinati dai docenti, che tra il 2023 e il 2024 hanno lavorato ai concetti e ai valori da sottolineare con l’opera e, insieme a sette ricercatori e ricercatrici del Design Campus, sono arrivati all’ideazione delle installazioni, che saranno affiancate da un totem esplicativo con contenuti digitali. La realizzazione e l’installazione sono a cura del Comune di Calenzano. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori propedeutici nell’area verde di via della Conoscenza.

S.N.