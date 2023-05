Segnali antipericolo lungo i percorsi mtb su Monte Morello

Rinnovata la segnaletica nella rete dei sentieri Cai per mountain bike su Monte Morello. La sostituzione delle indicazioni all’inizio dei percorsi (ben 40), portata avanti da volontari, è alle fasi finali: "I nuovi cartelli – puntualizza Mirko Banchi del Cai – più grandi e leggibili dei precedenti, realizzati in laminato dibond, indicano il nome e la difficoltà del trail oltre a identificare che quel sentiero è dedicato ai biker. Seguirà anche la sostituzione dell’altra cartellonistica presente: ad esempio per segnalare un punto di passaggio pericoloso". Rispetto ad altri comprensori, su Monte Morello le reti sentieristiche per gli escursionisti a piedi e per i biker sono ben distinte, per agevolare la pacifica condivisione del territorio da parte di tutti i suoi fruitori: "A ulteriore supporto – aggiunge il vicepresidente del Cai Alessandro Gamannossi – sono presenti dei cartelli lungo i sentieri mtb in discesa che segnalano a eventuali pedoni che si tratta appunto di un percorso per biker, e altri cartelli di attenzione rivolti ai biker in prossimità degli incroci per avvertire di procedere a velocità moderata e dare la precedenza agli escursionisti a piedi".