Sedici posti per il servizio civile: come candidarsi

Sono 16 i posti disponibili per il servizio civile universale presso la sede di Scandicci della Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci e altrettanti alla sede di Lastra. L’occasione è rivolta a giovani tra i 18 ed i 28 anni (29 non ancora compiuti). In totale il servizio si articolerà in 25 ore settimanali e i candidati che alla fine saranno ammessi avranno un rimborso di 507,30 euro mensili. La candidatura potrà essere inviata all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro il 15 febbraio alle 14. Per maggiori informazioni chiamare 055 8725123 (Lastra) o 055 250021 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] .