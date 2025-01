"Se ti fai vedere ti ammazzo". Quello scherzo di cattivo gusto

Uno scherzo. O forse no. È giallo sullo scambio di messaggi tra tre giovani italiani di Castelfiorentino e Maati Moubakir. Tutto ha inizio qualche settimana prima dell’omicidio: sul cellulare della vittima cominciano ad arrivare messaggi da un account sconosciuto. Sono minacce di morte: "Ti accoltelliamo", "Sei finito se ti fai vedere in giro". Il profilo è anonimo, chi scrive non fornisce spiegazione di tanto odio.

Nel ragazzo, giorno dopo giorno, cresce la paura. Lo confessa alla madre: gli spiega che non può uscire con lei perché teme per la sua incolumità. Fa lo stesso con un amico di vecchia data, al quale dà buca a un appuntamento, spiegandogli poi che vive con il terrore di essere accoltellato dal killer sconosciuto. Pensandoci oggi, vengono i brividi.

I messaggi sono andati avanti per giorni e giorni, sempre più oscuri e sinistri. Fino a quando i tre coetanei – presunti amici della vittima e già noti alle forze dell’ordine – hanno deciso di togliersi la maschera, confessando di esserci loro dietro quel profilo social e di averlo fatto solo per spaventare Maati. Uno scherzo di cattivo gusto. Tutto qui. I carabinieri, secondo quanto emerge, avrebbero già approfondito la vicenda, etichettandola come estranea all’omicidio di una settima fa in via de’ Tintori.

P.m.