Se n’è andato Stagi. Titolare di Nerbone. Grande tifoso viola

Firenze piange la scomparsa improvvisa di Alessandro Stagi, titolare di “Da Nerbone“, ristorante storico e simbolo della tradizione culinaria fiorentina dal 1872. La notizia ha sconvolto profondamente familiari, amici e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile tra coloro che lo conoscevano e lo apprezzavano. Stagi, che ci ha lasciato all’età di 59 anni, non era solo un ristoratore, ma una figura amata in città, un uomo che con la sua passione per la vita ha saputo rendere speciale ogni incontro. Da lunedì, il locale che si trova al piano terra dello Storico Mercato Centrale ha abbassato le saracinesche in segno di lutto. Un gesto simbolico che ha toccato nel profondo la comunità del quartiere di San Lorenzo. Alcuni hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria lasciando un fiore bianco davanti all’ingresso di “Da Nerbone“, luogo che per generazioni è stato punto di riferimento per chi ama la cucina tradizionale fiorentina. Il ristorante, con i suoi piatti iconici come il lesso, il lampredotto e le zuppe, ha rappresentato per molti un pezzo di storia della città. Stagi era noto anche per la sua passione per il calcio, in particolare per la Fiorentina, alla quale era tifosissimo.

Negli anni ’90, ha aperto il “Lido“, uno dei primi disco bar di Firenze, situato sul lungarno Pecori Giraldi, un altro capitolo della sua vita che lo ha visto sempre protagonista. La sua passione per la vita lo ha portato a viaggiare molto, con un amore particolare per i Caraibi e l’Australia, terre che ha visitato più volte, arricchendo il suo spirito cosmopolita. Il suo ricordo sarà onorato anche nello stadio Artemio Franchi, dove giovedì, durante la partita Fiorentina-Panathinaikos, verrà esposto uno striscione in sua memoria, a testimonianza dell’affetto e della stima che i suoi amici gli riservavano. “Da Nerbone“, sotto la guida di Stagi, ha saputo mantenere intatti i sapori autentici della cucina fiorentina, diventando un’istituzione che ogni fiorentino conosce bene.

Rossella Conte